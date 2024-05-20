نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير قطر بالقاهرة يهنئ مصر بعد تتويج الزمالك بلقب الكونفيدرالية الإفريقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ السفير طارق علي فرج الأنصاري، سفير قطر بالقاهرة الدولة المصرية بعد تتويج نادي الزمالك بلقب الكونفيدرالية الأفريقية، إثر فوزه على نادي نهضة بركان المغربي بهدف مقابل لاشئ.

وقال السفير: "توج نادي الزمالك منذ قليل ببطولة الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان المغربي بهدف نظيف، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية على استاد القاهرة الدولي"، متابعا: "مبروك يا مصر".

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع، اليوم، أمام نهضة بركان وتحقيقه كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الثانية فى تاريخه.

وكتب الرئيس السيسى على صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير، وكل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدًا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المُشرف للفريق المغربي الشقيق".

وتوج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، ليكون لقب الكونفدرالية الثاني للقلعة البيضاء في تاريخه بعد التتويج بها، في 2019، بالفوز على نهضة بركان أيضا بضربات الترجيح.

وتوج نادي الزمالك باللقب بعد الفوز على نهضة بركان بهدف مقابل لاشئ في المباراة، التي أقيمت بينهما بإستاد القاهرة، في إياب المباراة النهائية للكونفدرالية الأفريقية، ليحقق البطولة مستفيدا بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدف.

وأحرز هدف الزمالك أحمد حمدي في الدقيقة 20 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من أحمد سيد زيزو سددها مباشرة داخل المرمى محرزا هدف السبق للفريق الأبيض.