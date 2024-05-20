العالم اليوم - تركيا ترسل مسيّرة متطورة للبحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 02:18 صباحاً - أفادت وسائل إعلام بإرسال تركيا طائرة بدون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية، في مهمة دعم وإسناد لعمليات البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني التي تعرضت لحادث شمال غربي إيران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الطائرة التركية بدون طيار تراقب موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني رغم أن الأحوال الجوية في المنطقة ضبابية وممطرة، حيث تجري عمليات البحث بشطل بطيء مع انخفاض مدى الرؤية في المنطقة، فضلاً عن المخاطر البيئية.

وكان قد عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، عن شعوره "بحزن عميق" إزاء تعرض مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، لحادث شمال غربي إيران.

وقال الرئيس أردوغان: "أشعر بحزن عميق إزاء تعرض مروحية أخي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له لحادث".

وأكد أن تركيا تتابع "التطورات عن قرب بالتنسيق والتواصل مع السلطات الإيرانية، ومستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم".

كما تقدم أردوغان، باسم الشعب التركي "بتمنيات السلامة لإيران حكومة وشعبا".

وعبر عن أمله "الحصول في أقرب وقت على أخبار جيدة عن السيد رئيسي، والوفد المرافق له".

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في افتتاح سد على حدود البلدين.

وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي، ومسؤولين خلال عودتهم، وتم إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" (شبه رسمية) إن المروحية التي تعرضت لحادث كانت تقل رئيسي.

فيما ادعت وكالة أنباء فارس، أن المروحية التي كانت تقل رئيسي هبطت اضطراريا بسبب الضباب الكثيف، وأن الرئيس الإيراني توجه إلى تبريز برا.