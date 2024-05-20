نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المسيرة التركية "آكينجي" تعثر على موقع تحطم طائرة إبراهيم رئيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إيرانية أن الطائرة المُسيرة التركية "آكينجي" عثرت على موقع تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، التى سقطت أمس الأحد.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء، قد أعلنت دخول مسيرة تركية من طراز أكينجي أجواء البلاد للمساعدة بعمليات البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

وقال مسئول بفرق الإنقاذ لوكالة مهر الإيرانية إن الفرق تبتعد مسافة 3 ساعات عن المنطقة المتوقعة لسقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي.