رئيس جائزة السلام العالمية لـ "دوت الخليج": الفائز يعرف بأنه عمل لأجل كرامة الإنسان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مؤسسة جائزة "جوسي" العالمية للسلام، النظير الآسيوي لجائزة "نوبل" السويدية، ومقرها مدينة مانيلا عاصمة الفلبين، عن افتتاح مكتب لها بالقاهرة، وأيضا ترشيح عالم الرياضيات ألبرتو كوتو لجائزة السلام لترشيحات 2024، التي ستعقد فعاليتها في العاصمة الفلبين.

وعلى هامش احتفالية أقيمت بالقاهرة، قال السفير باري جوسي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة جائزة "جوسي" العالمية للسلام إن الجائزة كبرى وأصبحت تلفت انتباه العالم، مشيرا إلى أن والده، الذي تحمل الجائزة إسمه، هو أحد أبطال حقوق الإنسان المعروفين، وظل يعمل لخدمة الناس دون مقابل.

وأكد أنه يسير على خطى والده في العمل دون مقابل، مدفوعا بالثقة والتواضع ومحبة الناس، متابعا أن مؤسسة "جوسي" تدعم جهود العاملين في مجالات الصحة والطب ومحاربة الفقر، والسلام، متمنيا أن يحصل عدد من أبناء البلاد العربية على الجائزة في الدورات القادمة.

وأشار إلى أن الفائز بالجائزة لا يحصل على أي مبلغ مالي ولكنه يحصل على احترام العالم وتقديره، لأن الفائز بجائزة "جوسي" يعرف بين الناس بأنه عمل من أجل كرامة الإنسان.

وأوضح السفير أنه لا يقبل مقارنتها بجائزة نوبل للسلام، لأن لكل من الجائزتين شخصيتها المستقلة، فجائزة "جوسي" لا تتبع خطى جائزة نوبل بل تعمل على تكريم شخصيات تختارها وفقا لمعايير جائزة "جوسي".

وتعد جائزة "جوسي" للسلام الدولية هي أهم هيئة مانحة للجوائز على مستوى العالم، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في إطار لجنة التبادل الأمني في مانيلا بالفلبين، وهي معترف بها من بين المؤسسات الرائدة في العالم اليوم، والمعروفة باسم النظير الآسيوي لجائزة نوبل للسلام في أوروبا.

وتحتفل المنظمة بمرور 34 عامًا على تكريم أروع الأمثلة لأولئك الذين يعملون من أجل تحقيق السلام واحترام حياة الإنسان وكرامته، وبالتالي إبراز أفضل الإنجازات والمثل والقيم الإنسانية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الجهني أن مكتب جوسى في القاهرة والذى يرأسه عزت حسن، رئيس مكتب جوسى مصر، وفتحي الضبع، نائب رئيس مكتب جوسى مصر، سوف يلعب دورًا محوريا فى ترشيح شخصيات مصرية وأفريقية بارزة.

وبدأ ذلك بترشيح ألبرتو كوتو عالم الرياضيات، ممثلا عن إسبانيا، وترشيح ممثل عن مصر، في الجائزة لمنحهم جائزة "جوسى" العالمية للسلام، والتي ستعقد فعالياتها في شهر نوفمبر 2024، في مانيلا بالفلبين.