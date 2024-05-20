نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جوسي" للسلام.. ماذا نعرف عن النظير الأسيوي لجائزة "نوبل" العالمية؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة "جوسي" العالمية للسلام عن افتتاح مكتب لها بالقاهرة، وأيضا ترشيح عالم الرياضيات ألبرتو كوتو لجائزة "جوسي" للسلام لترشيحات 2024، التي ستعقد فعاليتها في مدينة مانيلا عاصمة الفلبين.

ولكن، ماذا نعرف عن جائزة "جوسي" العالمية للسلام؟

جائزة "جوسي" للسلام هي جائزة خاصة، مقدمة من مؤسسة جائزة "جوسي" للسلام ومقرها مانيلا عاصمة الفلبين.

تُمنح جائزة "جوس للسلام لتكريم الأفراد والمنظمات الذين يساهمون في السلام العالمي والتقدم من خلال مجموعة واسعة من المجالات.

وتقام احتفالات توزيع الجوائز سنويًا في مدينة مانيلا بالفلبين في الأربعاء الرابع من شهر نوفمبر من كل عام.

ويشار إلى جائزة "جوسي" للسلام في الإعلان الرئاسي رقم 1476، الذي وقعته رئيسة الفلبين، جلوريا ماكاباجال أرويو، في 17 مارس 2008، حيث أعلن كل أربعاء من شهر نوفمبر "يوم الصداقة الدولي لجائزة جوسي للسلام".

وتم تأسيس جائزة "جوسي" للسلام من قبل رئيسها الحالي، السيد جوسي باري، في عام 2002، الذي أكد أن السبب وراء إنشاء جائزة السلام هو استمرار إرث الأجداد، ولكي تكون تكريم خاص للكابتن خيميانو خافيير جوسي، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، والذي أصبح فيما بعد سياسيًا وناشطًا في مجال حقوق الإنسان في الفلبين.

ومؤسسة جائزة "جوسي" للسلام هي منظمة غير ربحية مسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات في الفلبين.

وتعترف المؤسسة بإنجازات مختلف الأفراد في مجموعة واسعة من المجالات بما في ذلك حقوق الإنسان والسلام والوئام المجتمعي والصحة والتعليم والثقافة والسياسة والإنسانية.

وتعد جائزة "جوسي" للسلام الدولية هي أهم هيئة مانحة للجوائز على مستوى العالم، وهي مؤسسة خيرية مسجلة في إطار لجنة التبادل الأمني في مانيلا بالفلبين، وهي معترف بها من بين المؤسسات الرائدة في العالم اليوم، والمعروفة باسم النظير الآسيوي لجائزة نوبل للسلام في أوروبا.

وتحتفل المنظمة بمرور 34 عامًا على تكريم أروع الأمثلة لأولئك الذين يعملون من أجل تحقيق السلام واحترام حياة الإنسان وكرامته، وبالتالي إبراز أفضل الإنجازات والمثل والقيم الإنسانية.

من جانبه، أشار الدكتور محمد الجهني أن مكتب جوسى في القاهرة والذى يرأسه عزت حسن، رئيس مكتب جوسى مصر، وحسام الضبع، نائب رئيس مكتب جوسى مصر، سوف يلعب دورًا محوريا فى ترشيح شخصيات مصرية وأفريقية بارزة.

وبدأ ذلك بترشيح ألبرتو كوتو عالم الرياضيات، ممثلا عن إسبانيا، وترشيح ممثل عن مصر، في الجائزة لمنحهم جائزة "جوسى" العالمية للسلام، والتي ستعقد فعالياتها في شهر نوفمبر 2024، في مانيلا بالفلبين.