نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الطوارئ الروسية: سنرسل 47 متخصصا للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنها سترسل 47 متخصصا بالإنقاذ في التضاريس الصعبة للمشاركة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.

كما قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن بوتين يراقب عن كثب الوضع مع مروحية الرئيس الإيراني التي قامت بهبوط اضطراري.

وأضاف بيسكوف، أنه تم إصدار التعليمات اللازمة إلى وزارة حالات الطوارئ ووزارة الدفاع الروسية، وتم إعداد مجموعات طائرات الهليكوبتر لعمليات البحث والإنقاذ.