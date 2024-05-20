العالم اليوم - بث مباشر للمسيرة التركية في مهمة البحث عن طائرة رئيس إيران

انتم الان تتابعون خبر بث مباشر للمسيرة التركية في مهمة البحث عن طائرة رئيس إيران من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 03:24 صباحاً - تقوم المسيرة التركية "أقينجي" ببث مباشر لعمليات البحث فوق الأجواء الإيرانية عن مروحية كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والتي اضطرت للهبوط اضطراريا شمال غرب إيران.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني حول رحلات الرؤية الليلية وتحليق الطائرة التركية بدون طيار للتعرف على موقع تحطم مروحية رئيسي، "لم أرها. أين هي." وأضاف أن التقييم الجوي للمكان "غير ممكن حاليا".

وكانت قد أعلنت تركيا إرسالها طائرة بدون طيار مجهزة بأحدث التصوير الليلي، في مهمة دعم وإسناد لعمليات البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني.

وقالت وكالة أنباء الأناضول: يتابع عشرات آلاف الأشخاص مسار المسيرة التركية "أقينجي" التي خصصتها أنقرة لدعم جهود البحث والإنقاذ المتعلقة بحادثة مروحية رئيسي، والوفد المرافق له."

وتتم متابعة مسار المسيرة التركية عبر تطبيق "FlightRadar24".

وخصصت وزارة الدفاع التركية، "أقينجي" ومروحية مزودة بتقنية الرؤية الليلية من طراز "كوغار"، للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ عن مروحية الرئيس الإيراني.

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، تعرض مروحية تقل الرئيس رئيسي، وعدد من المسؤولين لحادث، بعد مشاركته مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في افتتاح سد على حدود البلدين.

وذكر التلفزيون أن 3 مروحيات كانت تقل رئيسي، ومسؤولين خلال عودتهم، وتم إرسال فرق الإسعافات الأولية إلى موقع الحادث.

من جانبها، قالت وكالة أنباء "تسنيم" (شبه رسمية) إن المروحية التي تعرضت لحادث كانت تقل رئيسي.​​​​​​​