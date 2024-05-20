العالم اليوم - المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي

انتم الان تتابعون خبر المسيرة التركية تحدد مصدر حرارة محتمل لموقع تحطم طائرة رئيسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 04:21 صباحاً - قالت وكالة أنباء ألاناضول إن الطائرة التركية المسيرة "أقينجي" تمكنت من تحديد "مصدر الحرارة المشتبه بها من حطام المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في شمال غرب إيران.

وأضافت الوكالة أن الفريق التركي قام بإرسال الإحداثيات إلى السلطات الإيرانية للتوجه إلى عين المكان.

وقالت وكالة إرنا للإنباء: "تم اكتشاف إحداثيات النقاط الساخنة لتحطم طائرة الرئيس الإيراني وسط غابة جبلية على بعد 3 كيلومترات قرب قرية تسمى توال شمال غرب إيران."

وأشارت وسائل إعلام إيرانية إلى أنه تم تقييم صور المسيرة التركية ومن المتوقع الوصول للمكان الذي أعلنته خلال نصف ساعة.

ونقلت وكالة تسنيم عن مسؤولين أن الحرس الثوري ووزارة الداخلية يقومون بتصميم خرائط جديدة للوصول بسرعة إلى موقع الحادث.

وكانت المروحية، التي يطلق عليها اسم دبور الجحيم، تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.

وكانت قد قامت السلطات التركية بإرسال طائرة بدون طيار مجهزة بمعدات الرؤية الليلية، في مهمة دعم وإسناد لعمليات البحث عن حطام طائرة الرئيس الإيراني التي تعرضت لحادث شمال غربي إيران.

وفي وقت سابق أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني أن فرق البحث والإنقاذ تمكنوا من الوصول للمكان الذي أعلنوا فيه أن هناك رائحة وقود لكنه أشار إلى عدم العثور على أي شيء.

وأضاف أن قوات الجيش الإيراني أخطأت في رائحة وقود السيارات ورائحة وقود المروحيات.