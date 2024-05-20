عاجل - الهلال الأحمر الإيراني يعلن آخر التطورات بشأن حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الهلال الأحمر الإيراني، اتجاه الفرق إلى مكان مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد رصد المسيرة التركية لبؤرتين حراريتين، حسب وسائل إعلام إيرانية.

باللغة الفارسية.. شيخ الأزهر يعرب تضامنه مع إيران

وأعرب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن خالص تضامن الأزهر الشريف مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الظروف العصيبة، وأدعو الله أن يحيط الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي ومرافقيه بحفظه وعنايته.

ونشر شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "منصة إكس" تدوينة باللغة الفارسية قائلًا: "من همبستگی صمیمانه الازهر الشریف را با جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت اعلام می‌کنم واز خداوند متعال می‌خواهم که دکتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور وهمراهانش را در حفظ وحراست کامل خویش نگه بدارد".

ليلى عبداللطيف تتنبأ بحادث مروحية الرئيس الإيراني ومفاجأة مدوية عن مصيرهم: "لم ينجو أحد"

وتنبأت خبيرة التوقعات اللبنانية، ليلى عبداللطيف، قبل 60 يومًا، عن واقعة غريبة، وحدثت اليوم، تتمثل في اختفاء أحد الشخصيات العامة عالميا، وسقوط طائرته في ظروف غامضة.

وشهد اليوم الأحد، التاسع عشر من شهر مايو لعام 2024، واقعة غريبة تمثلت في اختفاء الرئيس الإيراني وطائرته الخاصة، التي كانت تنقله إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران.

وقالت خبيرة التوقعات اللبنانية الشهيرة، عن الواقعة التي حدثت اليوم، قبل شهرين وتحديدا في الثامن عشر من مارس الماضي: "إصابة شخصية مهمة جدا ومعروفة على الصعيد العالمي بسبب انفجار مدبر".

وأضافت ليلى في تصريحات تليفزيونية: "هذا الاعتداء يطال هذه الشخصية في أثناء وجودها على متن طائرة خاصة، ولن ينجوا منها أحد".

الطائرة الهليكوبتر الخاصة بالرئيس الإيراني إبراهيم الرئيسي، كانت تنقله اليوم إلى محافظة أذربيجان الشرقية في إيران، وتعرضت للاختفاء، بعد هبوط اضطراري.

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن الواقعة حدثت بالقرب من مدينة جلفا الواقعة على الحدود مع دولة أذربيجان، على بعد نحو 600 كم شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران.

وقال التلفزيون الإيراني إن تقارير أولية أفادت بوقوع حادث "هبوط صعب" لطائرة مروحية تقل رئيسي محافظة أذربيجان الشرقية.

ولفت المصدر إلى أن عشرات فرق الإنقاذ تحركت على الفور، فيما أعاقت الأحوال الجوية القاسية والضباب من مهمة هذه الفرق.

وأكدت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.

المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان وممثل المرشد الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية ومحافظ المحافظة.

آخر تطورات حادث مروحية الرئيس الإيراني (لحظة بلحظة)

وقالت وكالة تسنيم، إن مساحة البحث عن حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني آخذة في التناقص ووصلت إلى نحو 2 كم مربع.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن روسيا أرسلت طائرتين ومروحيتين و50 عنصرا من فرق الإنقاذ لموقع الحادث.

مساعد وزير الخارجية الإيراني يروي تفاصيل تواصله مع إمام جمعة مدينة تبريز في اللحظات الأولى للحادث

وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني مهدي صفري مساء اليوم، إنه في اللحظات الأولى لحادث المروحية تواصلنا مع إمام جمعة مدينة تبريز محمد علي آل هاشم، فيما أوضح لنا أن "حالته الصحية سيئة".

وأوضح مهدي صفري، قائلا: "في اللحظات الأولى للحادثة تواصلنا مع إمام جمعة مدينة تبريز محمد علي آل هاشم، وقال لنا حالتي الصحية سيئة وأسمع صوت سيارات الإسعاف".

كما أضاف: إمام جمعة مدينة تبريز محمد علي آل هاشم، حيث كان يرافق الرئيس الإيراني اتصل بعد حادثة المروحية، وقال إن وضعه الصحي سيء".

وأكد نائب مدير عمليات الإنقاذ الإيرانية، أنه تفصلهم 3 ساعات عن أحد المواقع المحتملة لحادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسب وسائل إعلام إيرانية.

أول تعليق رسمي من مصر على بشأن مروحية الرئيس الإيراني

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، أن مصر تتابع بقلق بالغ الأنباء المتداولة بشأن تعرض مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لحادث مروع.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إننا نتضامن مع حكومة والشعب الإيراني في هذا الظرف الدقيق وندعو الله أن يكتب السلامة للرئيس الإيرانى ومرافقيه.

إسرائيل تنفي تورطها في حادث مروحية رئيس إيران

وأفادت القناة "13" الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين، مساء الأحد، بأنه لا علاقة لتل أبيب في الحادث الذي تعرضت له مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت القناة العبرية نقلا عن المسؤولين: "أما بالنسبة لإسرائيل فالرسالة التي ترسلها إلى دول العالم هي أن تل أبيب ليس لها علاقة بالحادث".

ماذا حدث؟

مساء الأحد، أعلن التلفزيون الإيراني أن طائرة مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة أذربيجان الشرقية.

كان الرئيس الإيراني في طريق العودة من مراسم افتتاح سد حدودي مشترك مع حدود أذربيجان حيث التقى نظيره الأذربيجاني إلهام علييف صباح الأحد.

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إنه "لا توجد أنباء جديدة عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي".

من كان على متن المروحية؟

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي، وبعض المسؤولين الآخرين.

وأشارت إلى أن مروحية الرئيس الإيراني اضطرت للهبوط لرداءة الأحوال الجوية، مبينة أن "الظروف الجوية السيئة تعيق وصول فرق الإغاثة إلى مروحية رئيسي".

وزير الداخلية الإيراني يكشف عن آخر تطورات موقع حادثة مروحية الرئيس

وقال وزير الداخلية الإيراني وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدى، إن فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى موقع حادثة مروحية الرئيس بسبب سوء الأحوال الجوية.

جبال وغابات.. ماذا نعرف عن موقع سقوط طائرة رئيسي؟

وتواصل فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر الإيراني عمليات البحث عن الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، منذ سقوطها قبل ساعات، في منطقة بغابات ديزمار شمال غرب البلاد، وهي منطقة وعرة.

ووفق ما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية عن مسؤولي جمعية الهلال الأحمر، فإنّ 40 فريقا من الاستجابة السريعة توجّهوا إلى موقع سقوط المروحية، في ظروف جوية غير مناسبة، ومنطقة وعرة يصعُب التنقّل فيها.

وأضاف المسؤولون: "استخدمنا طائرة مسيّرة وإجراءات جوية، ونظرا لسوء الأحوال الجوية، فإن البحث الجوي غير ممكن، وهي منطقة جبلية وعرة".

وتعرّضت المروحية التي كانت تقل رئيسي وعبداللهيان لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية، بعد أن واجهت صعوبة في الهبوط في أثناء تحليقها بمنطقة جبلية، تحيط بها ضباب كثيف خلال عودتها من زيارة وافتتاح عدة مشروعات بالمحافظة.

وقال مسؤول إيراني لوكالة أنباء "رويترز"، إن حياة الرئيس ووزير الخارجية في خطر، وتابع: "لا نزال يحدونا الأمل، لكن المعلومات الواردة من موقع التحطّم مقلقة للغاية".

منطقة غابات وحيوانات مفترسة

مما تتميّز به منطقة ديزمار التي يجري فيها البحث عن المروحية:

توجد بها غابة ديزمارأرسباران، وهي الموقع الدقيق لحادث المروحية، وتقع في المنطقة العامة بين ورزغان وجولفا، بمحافظة أذربيجان الشرقية.

"ديزمار" اسم منطقة جبلية وغابات تقع في منطقة محمية مقاطعات خودافارين وورزغان وجولفا، شمال محافظة أذربيجان الشرقية.

تم إدراجها كمنطقة محمية في عام 2013، وترتبط بمحميات كياماكي في الغرب وأرسباران في الشرق.

محافظة أذربيجان الشرقية التي تشمل ديزمار، توجد بها أيضا مدينة بارزغان، تقع على بعد 40 كم غرب أهار و78 كم شمالي تبريز، بينما تقع مدينة ورزغان في منطقة جبلية، وتحيط بها جبال آق داغ ومسك عنبر وكمتال وجوشون وجالي داغ وإيري داغ وكياماكي وخروانة وبيرسكا.

تضم هذه المنطقة مجمع نحاس سونغون الذي يُعد القطب النحاسي الثاني للبلاد، ويقع في منطقة جبلية، يبلغ متوسط ارتفاعها 2000 متر فوق سطح البحر، وتشتهر بشتاء بارد ومتجمّد وصيف معتدل، مع ضبابية معظم أيام السنة، حسب موقع "انتخاب" الإيراني.

تتّسم الغابات بالتنوع الحيواني النادر الذي لا يُرى في أجزاء أخرى من إيران، على سبيل المثال، يعد الديك الأسود الذي يتجوّل حول نهر أراس من الطيور التي لا يمكن رؤيتها إلا في غابات أراسباران، والدب البني، والبط ذو الرأس الأبيض، والماعز الجبلي، والفهد، والخنزير البري والغزلان.