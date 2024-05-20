نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصين: نشعر بقلق بالغ إزاء حادث طائرة الرئيس الإيراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين إنها تشعر بقلق بالغ إزاء سقوط الطائرة الهليكوبتر التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

ونقلت قناة «سي سي تي في» الصينية عن الخارجية الصينية قولها إن «الجانب الصيني يشعر بقلق عميق جرّاء الهبوط الاضطراري للمروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، ونتمنى له ولطاقم الطائرة السلامة والصحة»، مضيفة أن الصين «ستقدّم كل الدعم والمساعدة اللازمَين للجانب الإيراني في جهود الإنقاذ».