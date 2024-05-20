عاجل - تغطية مباشرة.. حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه (لحظة بلحظة)

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أحمد جودة - القاهرة - تغطية مباشرة.. حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه (لحظة بلحظة).. قالت وسائل إعلام إيرانية مساء يوم الأحد إن مروحية الرئیس إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له تعرضت لحادث "هبوط صعب" في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب إيران.

تغطية مباشرة.. حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (لحظة بلحظة)

وتنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في السطور التالية كل ما تريد معرفته بشأن حادث مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتحطم الطائرة، وبحسب التلفزيون الرسمي الإيران، فإنه لا توجد أي علامة حياة في حطام المروحية، ونستعرض لقرائنا ومتابعينا تغطية مباشرة لحظة بلحظة آخر التطورات والأحداث.

المروحية التي تعرضت للحادث كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسین أميرعبد اللهيان ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي وإمام جمعة تبريز آیة الله آل هاشمي وبعض المسؤولين الآخرين.

بعض مرافقي الرئيس الإيراني في المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء الحادث دون خسائر في الأرواح.

المروحية التي سقطت هي واحدة من 3 مروحيات كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.

وصول مروحيتين تقلان بعض الوزراء بينهم وزيرا الطاقة والمواصلات ومسؤولون آخرون، بسلام إلى وجهتهما.

فرق الإنقاذ وصلت إلى موقع الحادث في منطقة ورزقان.

فرق البحث والإنقاذ وصلت بعد نحو ساعة من إعلان الحادث وبدأت عمليات البحث.

تم إرسال 16 فريق إنقاذ وطائرة مسیرة إلى المنطقة.

عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتا بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات فضلا عن الظروف الجوية السيئة وخاصة الضباب الكثيف.

وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي: تم إرسال فرق الإنقاذ إلى منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني لكن بسبب الظروف الجوية القاسية قد يستغرق الأمر بعض الوقت للوصول إليها.

وزير الداخلية الإيراني: تواصلنا مع مرافقي الرئيس لكن ظروف المنطقة معقدة وتعيق بعض الاتصالات.

وزير الداخلية: نحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث لتزويدنا بالمعلومات.

"تسنيم": فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة بدأت المساعدة في عملية واسعة النطاق للعثور على المروحية.

منظمة الإغاثة والإنقاذ في الهلال الأحمر الإيراني: أرسلنا طائرات مسيرة تابعة للهلال الأحمر إلى موقع حادث مروحية الرئيس.

مكان حادث المروحية التي تقل الرئيس ومرافقيه في محيط قرية أوزي الواقعة في غابات أرسباران.

منطقة الحادث من المناطق التي يصعب الوصول إليها وتضع صعوبات أمام فرق الإنقاذ.

رئيس جمعية الهلال الأحمر بير حسين كوليوند: إحدى فرق الإنقاذ وصلت إلى منطقة قريبة من النقطة المحتملة لحادثة المروحية.

إرنا عن المتحدث باسم إدارة الطوارئ بابك یكتابرست: تم إرسال 8 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث

بابك یكتابرست: لا توجد إمكانية للإنقاذ الجوي بسبب الضباب الكثيف.

یكتابرست: منذ الإعلان عن الحادث تم إرسال فرق الإنقاذ الطارئة.

یكتابرست: تم إرسال مروحية طوارئ لتقديم الإغاثة ولكن بسبب الضباب الكثيف لم تتمكن من الهبوط في المنطقة واضطرت للعودة.

التلفزيون الإيراني: لا توجد معلومات مؤكدة عن مكان حادث مروحية الرئيس.

رئيس هيئة الأركان: القوات المسلحة الإيرانية توظف كل قدراتها للعثور على مروحية الرئيس رئيسي

رئيس وزراء العراق يصدر توجيهات لعرض الإمكانات المتوفرة على إيران للمساعدة في البحث عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

المتحدث باسم الحكومة الإيرانية: لا توجد أي أنباء جديدة عن مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي.

رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب ما يتعلق بحادثة مروحية الرئيس الإيراني.

حماس تعرب عن قلق الحركة من الأنباء التي تحدثت عن تعرض طائرة مروحية كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث هبوط صعب.

المرشد الأعلى الإيراني: نسأل الله أن يعيد الرئيس والوفد المرافق له إلى أحضان الشعب.

روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في البحث عن مروحية رئيسي والتحقيق في أسباب الحادث

الولايات المتحدة تتابع التقارير حول "الهبوط الاضطراري" لمروحية الرئيس الإيراني.

رئيس أذربيجان: أشعر بقلق بالغ حيال حادثة مروحية الرئيس الايراني ومستعدون لتقديم أي مساعدة مطلوبة.

مراسل روسيا اليوم: الهلال الأحمر العراقي جهز 4 فرق بحث وإنقاذ لإرسالها إلى إيران

الخارجية السعودية: حكومة المملكة تتابع بقلق بالغ ما تداولته وسائل الإعلام بشأن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

الخارجية السعودية: نؤكد وقوف المملكة إلى جانب إيران في هذه الظروف الصعبة واستعدادها لتقديم أي مساعدة تحتاجها الأجهزة الإيرانية.

الخارجية التركية: نتابع بحزن التطورات المتعلقة بتحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له.

الخارجية التركية: تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم كافة أنواع الدعم لأنشطة البحث والإنقاذ.

مصادر دبلوماسية تركية: إيران طلبت من أنقرة تقديم المساعدة في عمليات البحث والإنقاذ من تركيا.

مصادر دبلوماسية تركية: أنقرة وافقت على الطلب وستقدّم المساعدة والدعم.

الرئيس العراقي يؤكد دعم بغداد في تقديم المساعدة في عمليات البحث عن مروحية رئيس إيران.

القناة "13" العبرية: إسرائيل تنفي تورطها في حادث مروحية الرئيس الإيراني.

رئيس باكستان: نشعر بالقلق من أنباء حادث مروحية الرئيس الإيراني.

الخارجية القطرية: مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم في البحث عن طائرة الرئيس الإيراني.

الخارجية القطرية: نعرب عن قلق دولة قطر البالغ إزاء تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث هبوط صعب.

الخارجية القطرية: نعرب عن تمنيات قطر بالسلامة للرئيس الإيراني ووزير الخارجية ومرافقيهم.

جهاز المخابرات التابع لقيادة إنفاذ القانون في إيران: تابعوا الأخبار من المصادر الرسمية فقط.

مساعد رئيسي يوضح تفاصيل دقيقة عن آخر اتصال مع طاقم مروحية الرئيس الإيراني.

"لواء صابرين" التابع للحرس الثوري الإيراني يتوجه للبحث عن مروحية الرئيس.

أردوغان يعرض تقديم ما يلزم من دعم ضروري لإيران بعد تعرض رئيسي لحادث مروحية.

مراسل روسيا اليوم: الهلال الأحمر الإيراني ينفي أنباء العثور على حطام مروحية الرئيس الإيراني.

وسائل إعلام إيرانية: لا صحة للأنباء عن سماع صوت انفجار أو وجود دخان في موقع حادث مروحية الرئيس.

البيت الأبيض: بايدن قطع إجازته لمتابعة حادث مروحية الرئيس الإيراني.

بناء على طلب طهران.. الاتحاد الأوروبي يفعل خدمات الأقمارالاصطناعية للبحث عن مروحية رئيس إيران.

مصر تعلق على حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

الإمارات تؤكد استعدادها التام لتقديم ما يمكن من دعم عمليات البحث والإنقاذ لإيران.

بيان سوري عن حادث مروحية الرئيس الإيراني.

"تسنیم": تم تحديد الموقع الدقيق للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

الخارجية اللبنانية تصدر بيانا حول حادث مروحية الرئيس الإيراني.

تركيا تخصص مسيرة ومروحية بقدرات رؤية ليلية للمشاركة في البحث عن مروحية رئيسي.

مساعد وزير الخارجية الإيراني يروي تفاصيل تواصله مع إمام جمعة مدينة تبريز في اللحظات الأولى للحادث.

الخارجية البوليفية تعرب في بيان عن أملها في نجاة الرئيس الإيراني من الحادث.

"نيويورك تايمز" تتحدث عن لحظة حساسة تخص حادث مروحية رئيسي.

قائد بالحرس الثوري الإيراني يفند التصريحات حول تلقي اتصالات من مرافقي الرئيس أثناء الحادث.

منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية: 3 ساعات تفصلنا عن مكان نتوقع العثور فيه على المروحية.

المشاط يعرب عن تضامن الشعب اليمني وحكومته مع إيران.

لقطات توثق الوضع الجوي في منطقة حادث مروحية الرئيس الإيراني ومرافقيه (فيديو).

سفارة روسيا لدى طهران: موسكو مستعدة لمساعدة إيران بعد "الهبوط الاضطراري" لمروحية رئيسي

بأمر من بوتين.. طائرات روسية متطورة وفرق إنقاذ تصل لإيران للمساعدة في العثور على مروحية رئيسي.

قائد الحرس الثوري يتوجه إلى منطقة حادث مروحية رئيس الجمهورية.

مراسل RT: مسيّرة "بيرقدار أكينجي" التركية دخلت المجال الجوي الإيراني للبحث عن مروحية رئيسي.

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