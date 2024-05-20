نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مقتل الرئيس الإيراني في حادث تحطم المروحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري، على منصة «إكس» وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

كما أعلنت وكالتا «مهر» و«تسنيم» للأنباء أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما لقوا حتفهم جميعا في حادث تحطم الطائرة الهليكوبتر.

ونعى المساعد التنفيذي للرئاسة الإيرانية الرئيس إبراهيم رئيسي ويصفه بسيد الشهداء.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد أعلن في وقت مبرك من اليوم الاثنين أنّه «لا توجد أيّ علامة» حياة في حطام المروحيّة التي كانت تقلّ الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ومسؤولين آخرين.

وذكر التلفزيون أنّه «عند العثور على المروحيّة، لم تكُن هناك أيّ علامة على أنّ ركّاب المروحيّة أحياء».

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الصور تظهر بأن طائرة الرئيس تحطمت على قمة جبل.