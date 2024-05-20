عاجل:- وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم المروحية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية.
كانت أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل الرئيس الإيراني، ووزير خارجيته، في حادث تحطم المروحية.
وقالت وسائل الإعلام الإيراني، إن بعض الجثث التي كانت في الطائرة، احترقت جراء تحطم المروحية، ولا يمكن التعرف على هويتها.
كان رئيس الهلال الأحمر الإيراني، قال في وقت سابق، إنه لا أثر لوجود أحياء في حطام مروحية الرئيس.
وكشفت هيئة الطوارئ التركية، أن إيران طلبت عبر الخارجية التركية تزويدها بمروحية ذات رؤية ليلية.
وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، في وقت سابق عن الهلال الأحمر الإيراني، إنه تم تحديد موقعا آخر للبحث وفرق الإنقاذ الموجودة في تلك المنطقة.