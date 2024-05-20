عاجل:- وفاة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته في حادث تحطم المروحية

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أحمد جودة - القاهرة - ‎أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية.



‎كانت أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل الرئيس الإيراني، ووزير خارجيته، في حادث تحطم المروحية.

‎وقالت وسائل الإعلام الإيراني، إن بعض الجثث التي كانت في الطائرة، احترقت جراء تحطم المروحية، ولا يمكن التعرف على هويتها.



‎كان رئيس الهلال الأحمر الإيراني، قال في وقت سابق، إنه لا أثر لوجود أحياء في حطام مروحية الرئيس.



‎وكشفت هيئة الطوارئ التركية، أن إيران طلبت عبر الخارجية التركية تزويدها بمروحية ذات رؤية ليلية.



‎وقالت وكالة تسنيم الإيرانية، في وقت سابق عن الهلال الأحمر الإيراني، إنه تم تحديد موقعا آخر للبحث وفرق الإنقاذ الموجودة في تلك المنطقة.