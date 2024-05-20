نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور سقوط مروحية الرئيس الإيراني بالقرب من منجم نحاس شمال غربي البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن التليفزيون الإيراني أن حادث سقوط مروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وقع بالقرب من منجم نحاس «سونقون» في شمال غربي إيران.

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في حادث تحطم المروحية.

كانت أعلنت وسائل إعلام إيرانية، مقتل الرئيس الإيراني، ووزير خارجيته، في حادث تحطم المروحية.

وقالت وسائل الإعلام الإيراني، إن بعض الجثث التي كانت في الطائرة، احترقت جراء تحطم المروحية، ولا يمكن التعرف على هويتها.

كان رئيس الهلال الأحمر الإيراني، قال في وقت سابق، إنه لا أثر لوجود أحياء في حطام مروحية الرئيس.