العالم اليوم - العراق يعبر عن دعمه لطهران في الحادث "المأساوي"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 03:24 مساءً - عبر العراق عن دعمه للشعب الإيراني في وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادث تحطم مروحية.

وكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الاثنين، عبر منصة إكس: "ببالغ الحزن، وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ورفاقهما، خلال حادث تحطم الطائرة المؤسف في شمال إيران".

وأضاف السوداني: "نتقدم بخالص تعازينا ومواساتنا إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي الخامنئي، وإلى إيران، حكومةً وشعبا، نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة".

الحكومة الإيرانية، من جانبها أكدت في بيان الإثنين، أنها ستواصل العمل من دون "أدنى خلل" بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية الأحد.

وجاء في البيان الحكومي "تؤكد الحكومة للشعب الإيراني الوفي والمقدر والعزيز على أن طريق العزة والخدمة سيستمر وبفضل روح آية الله رئيسي البطل وخادم الشعب والصديق الوفي للقيادة التي لا تعرف الكلل.. لن يكون هناك أدنى خلل او مشكلة في الإدارة الجهادية للبلاد".

وكانت الحكومة ومصادر وسائل إعلام إيرانية أكدت، صباح اليوم الاثنين، وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان في حادث تحطم مروحية شمال شرق البلاد، مساء أمس الأحد.