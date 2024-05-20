نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جمهورية تتارستان الروسية: العالم الإسلامي كان دائما يدعم روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس جمهورية تتارستان الروسية، رستم مينيخانوف، في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الدولي ال١٥ "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024" أن العالم الإسلامي كان دائمًا يدعم روسيا ويواصل دعمها وروسيا تقدر ذلك بشدة.

وأشار رستم مينيخانوف إلى أن تتارستان تتعاون بشكل فعال مع العالم الإسلامي منذ عام 2003، وبدأت هذه المبادرة عندما اقترح الرئيس الروسي - فلاديمير بوتين في ماليزيا أن تصبح روسيا مراقبًا في منظمة التعاون الإسلامي، ويصادف العام المقبل الذكرى العشرين لهذا القرار الذي اتخذ عام 2005.

وقال مينيخانوف خلال كلمته إنه "منذ ذلك الحين، تعمل مجموعة الرؤية الاستراتيجية "روسيا-العالم الإسلامي" مع الدول الإسلامية، وقد حظيت هذه المبادرة دائمًا بدعم وزارة الخارجية والإدارة الرئاسية الروسية.