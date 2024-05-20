نائب رئيس الوزراء الروسي: منتدى "قازان" أدى إلى التقدم الكبير في العلاقات بين روسيا والدول الإسلامية

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أحمد جودة - القاهرة - صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، عقب الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الدولي ال١٥ "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، أن منتدى "قازان" لعب دورا محوريا في تعزيز هذه العلاقات مما أدى إلى زيادة التجارة والتعاون مشيرا إلى التقدم الكبير في العلاقات بين روسيا والدول الإسلامية.

وقال خوسولين للصحافيين عقب الجلسة العامة للمنتدي إنه "بفضل منتدى قازان أصبحنا أقرب إلى شركائنا من الدول الإسلامية، ولهذا التقارب فوائد ملموسة، فقد زاد حجم التبادل التجاري بيننا وبين دول منظمة التعاون الإسلامي بأكثر من 30% في العام الماضي وقد شهدنا ارتفاعا في التبادلات السياحية نموًا ملحوظا.

أكد نائب رئيس الوزراء أن المنتدى نفسه شهد مشاركة أكثر من 20 ألف شخص بزيادة عن العام السابق ورحب بممثلين من 85 دولة و84 منطقة روسيا، منوها بأنه تم التوقيع خلال المنتدى على أكثر من 120 اتفاقية أبرزت النتائج العملية لهذه اللقاءات.

كما ناقش المسؤول الروسي أن التقدم اللوجستي، وتحديدا مشروع "الشمال - الجنوب" الذي شهد تقدما كبيرا خلال العام الماضي، وأشار إلى توقيع اتفاقية مع أذربيجان وإيران لمد خط السكة الحديد إلى موانئ الخليج العربي.