عاجل: إيران في حالة حداد.. تفاصيل الأحداث بعد وفاة الرئيس رئيسي

أحمد جودة - القاهرة - إيران في حالة حداد: تفاصيل الأحداث بعد وفاة الرئيس رئيسي

إيران في حالة حداد: تفاصيل الأحداث بعد وفاة الرئيس رئيسي.. تغلف إيران أجواء من الحزن والحداد بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، واثنين آخرين، في حادث تحطم مروحية مأساوي مساء الأحد.

إيران في حالة حداد.. تفاصيل الأحداث بعد وفاة الرئيس رئيسي

أحداث ما بعد الحادث

أعلن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران، آية الله علي خامنئي، الحداد الوطني لمدة 5 أيام وكلف خامنئي محمد مخبر، النائب الأول للرئيس، بتولي مهام الرئيس مؤقتًا.

وتم تعيين علي باقري رئيسًا للجنة العلاقات الخارجية ووزيرًا للخارجية خلفًا لعبد اللهيان بينما حدد الدستور الإيراني مهلة 50 يومًا لتنظيم انتخابات رئاسية جديدة.

و سيتم تشكيل مجلس يضم رئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية ومسؤولين آخرين للإشراف على عملية الانتخابات.



معلومات عن محمد مخبر، الرئيس المؤقت

يحمل مخبر درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة وشغل منصب النائب الأول للرئيس منذ 8 أغسطس 2021.

و شغل مخبر مناصب سابقة مثل رئيسًا للجنة تنفيذ أمر الإمام، ونائب وزير التجارة والنقل، ونائب محافظ خوزستان.

مراسم تشيع جثمان الرئيس الإيرانى

من المنتظر أن تُجرى مراسم الجنازة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومرافقيه في مدينة تبريز، عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، يوم الثلاثاء. وفقًا لما ذكرته وكالة مهر للأنباء الإيرانية اليوم الاثنين.

وأعلن حسن حقيقيان، مدير الشؤون السياسية والانتخابات بمحافظة أذربيجان الشرقية، أن الجنازة ستُقام غدًا في تبريز.

تفاصيل تحطم المروحية