نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أحرونوت" عن نتنياهو: مسعى المدعي العام للجنائية الدولية فضيحة ولن يوقفنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توالت الردود الإسرائيلية الغاضبة بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مسعاه لإصدار مذكرتي اعتقال تشملان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من المحكمة إصدار مذكرة توقيف ضده ووزير دفاعه يوآف غالانت بأنه "فضيحة".

وأضاف خلال اجتماع لكتلة حزب "الليكود": "لن يوقفونا" في إشارة إلى تصميمه على مواصلة حربه على غزة.

وصرح نتنياهو بأن قوة جديدة تحاول منعنا من تحقيق "أهداف الحق" ألا وهي المحكمة الدولية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو افتتح جلسة كتلة "الليكود" بجمع توقيعات أعضاء الحزب على عريضة ضد قرار المدعي العام للجنائية الدولية.

من جهتها، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، بأن مذكرات الاعتقال في لاهاي لن تؤثر على استمرار الحرب.

مذكرات اعتقال

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان الاثنين أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

وأضاف خان في بيان أن "لديه أسبابا معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة على أراضي فلسطين في قطاع غزة اعتبارا من 8 أكتوبر الماضي على الأقل".

وتضمنت الجرائم "تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب"، و"التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق أضرار جسيمة بالجسم أو الصحة"، و"القتل العمد"، و"توجيه الهجمات عمدا ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب"، "و "الإبادة و/ أو القتل"، حسب البيان نفسه.

كما أشار المدعي العام إلى "الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية"، و"الأفعال اللاإنسانية الأخرى باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، بناء على الأدلة التي جمعها مكتبه وفحصها.



وقال خان "نؤكد أن الجرائم ضد الإنسانية تم ارتكابها كجزء من هجوم منهجي وواسع النطاق ضد السكان المدنيين الفلسطينيين عملا بسياسة الدولة".

وتمثل أوامر الاعتقال ضد السياسيين الإسرائيليين المرة الأولى التي تستهدف فيها المحكمة الجنائية الدولية "الزعيم الأعلى لحليف وثيق للولايات المتحدة"، وفق شبكة "CNN" الأمريكية التي أشارت إلى أن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستنظر الآن في طلب خان لإصدار أوامر الاعتقال.

وذكر المدعي العام أيضا أنهم تقدموا بطلبات لإصدار أوامر توقيف بحق 3 من قادة حماس، بمن فيهم إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهمة بعض "جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" المرتكبة في إسرائيل وقطاع غزة اعتبارا من 7 أكتوبر الماضي على الأقل.

وتشمل هذه الاتهامات "الإبادة والقتل باعتبارهما جرائم ضد الإنسانية"، و"احتجاز الرهائن باعتباره جريمة حرب"، و"الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي باعتبارها جرائم ضد الإنسانية"، و"التعذيب باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وغيرها من الأعمال اللاإنسانية باعتبارها جريمة ضد الإنسانية".