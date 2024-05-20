المدعي العام لـ الجنائية الدولية : الأدلة أثبتت أن الإسرائيليين حرموا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 06:31 مساءً - قال المدعي العام للجنائية الدولية، إن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

زعم يسرائيل كاتس، وزير الخارجية الإسرائيلي، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يواف جالانت يمثل فضيحة ولا يختلف عن هجوم 7 أكتوبر، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي:" لن تمنعنا أي قوة على الأرض من إعادة المحتجزين في قطاع غزة والقضاء على حـمـاس".

جدير بالذكر، أن المدعي العام للجنائية الدولية حمل رئيس حكومة الاحتلال، ووزير دفاعه المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة التي ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين.

وأكد أن تل أبيب تفرض حصارا على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر وتقييدا تعسفيا لنقل الإمدادات.