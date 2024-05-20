العالم اليوم - "شائن".. بايدن يعلق على مذكرة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو

انتم الان تتابعون خبر "شائن".. بايدن يعلق على مذكرة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 08:22 مساءً - قال الرئيس الأميركي بايدن، يوم الاثنين، إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين "أمر شائن".

وأضاف بايدن في بيان "دعوني أكون واضحا: أيا كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل وحماس".

وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

من جانبه، ندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بمساعي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، معتبرا أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل.

وحذر المسؤول الأميركي من أن مساعي المحكمة لإصدار مذاكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وقال بلينكن في بيان "نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل وحماس. إنه أمر مخز"، علما بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضا إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة حماس.