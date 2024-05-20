هيئة الانتخابات الإيرانية تحدد 28 يوليو موعدا مبدئيا لإجراء الانتخابات الرئاسية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 20 مايو 2024 08:29 مساءً - أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية، 28 يوليو المقبل موعدا مبدئيا لإجراء الانتخابات الرئاسية، وذلك بعد وفاة إبراهيم رئيسي في وقت سابق إثر سقوط طائرته المروحية.

إجراء الانتخابات الرئاسية في إيران

وتوضح المادة 131 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية طريقة التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، إذ تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة الاسلامية.

والنائب الأول للرئيس الإيراني اليوم هو محمد مخبر، الذي عينه رئيسي في هذا المنصب منذ توليه منصب الرئاسة عام 2021، وتؤكد المادة 131 أيضا أنه يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوميا على أقصى تقدير.