نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متظاهرون مؤيدون لفلسطين في جامعة دريكسيل الأمريكية يتجاهلون مطالب بتفكيك مخيمهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تجاهل متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين طلبا من رئيس جامعة دريكسيل الأمريكية لتفكيك مخيمهم مع اقتراب عدد معتقلي مظاهرات الجامعات ضد الحرب في غزة 3000 في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

في بيان صدر يوم الأحد قال رئيس جامعة دريكسيل جون فراي "إن نحو 60 متظاهرا كانوا في المخيم وانتقده ووصفه بأنه يعطل العمليات الجامعية العادية".

وزعم جون فراي أن هناك "مخاوف جدية بشأن سلوك بعض المشاركين بما في ذلك تقارير وصور مؤلمة لمتظاهرين يعرضون المارة لخطابات ولافتات وهتافات معادية للسامية".

وهدد رئيس جامعة دريكسيل باتخاذ إجراءات تأديبية ضد طلاب دريكسيل المشاركين في الاحتجاج.

ورد "ائتلاف دريكسيل فلسطين" على "إنستغرام" في وقت متأخر يوم الأحد قائلا: "إن اتهام المخيم بالترويج للكراهية أو التخويف في وقت لم نفعل فيه أيا منهما هو محض افتراء".

واتهمت المجموعة دريكسيل وشرطة المدينة بالمضايقة والترهيب.

جدير بالذكر أن حرم جامعة دريكسيل ظل مغلقا وعقدت الفصول الدراسية افتراضيا بينما ظلت الشرطة تراقب المظاهرة في ساحة كورمان كواد بالمدرسة، كما طلب من العديد من موظفي الجامعة العمل من المنزل.