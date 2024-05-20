العالم اليوم - إيران تبدأ التحقيق في أسباب تحطم المروحية الرئاسية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 09:24 مساءً - كلف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، الاثنين، فريقا رفيعا بدراسة أسباب حادث تحطم طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن اللواء باقري كلف فريقا يرأسه العميد علي عبد اللهي برفقة خبراء متخصصين وفنيين مدنيين وعسكريين لدراسة أبعاد وأسباب تحطم الطائرة.

وأضافت أن الفريق انتقل إلى موقع الحادث في محافظة أذربيجان الشرقية للمباشرة في دراسة أسباب الحادث.

ولم تعلن إيران بعد سبب تحطم الطائرة ولم تشر إلى احتمالات سقوط المروحية في منطقة جبلية وسط ضباب كثيف.

وبالتزامن مع التحقيقات في أسباب تحطم الطائرة، نفت إسرائيل تورطها في حادث مصرع الرئيس الإيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول إسرائيلي لم تسمه قوله: "لا علاقة لإسرائيل بوفاة الرئيس الإيراني".

وكان رئيس الهلال الأحمر الإيراني قد أعلن، الاثنين، العثور على حطام المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له مساء الأحد في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.