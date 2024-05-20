نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مخابرات الجيش اللبناني تضبط شاحنة محملة بالأسلحة قادمة من سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأن مخابرات الجيش اللبناني اشتبهت مساء يوم الاثنين، بشاحنة على أوتوستراد البترون شمال لبنان وضبطت فيها أسلحة فردية من نوع مسدسات.

وأوضحت أن "شحنة الأسلحة المضبوطة مؤلفة من مسدسات تركية الصنع".

كما أضافت أن "المعلومات الأولية عن الشحنة ترجح بأن الأسلحة المضبوطة دخلت إلى لبنان لصالح أحد تجار الأسلحة عن طريق التهريب عبر المعابر غير الشرعية عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة طرابلس".

هذا وذكرت وسائل إعلام محلية أن "الشاحنة تم توقيفها بعد عطل تعرضت له بالقرب من محطة الكهرباء على أوتوستراد البترون، حيث كانت متجهة من الشمال نحو بيروت، ليتبين أنها تحتوي على كمية من الأسلحة".