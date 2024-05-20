شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على رفح
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية، أن ثلاثة مواطنين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وسط مدينة رفح، فيما أصيب آخرون جراء غارة استهدفت منزلا شمالي رفح.
وكانت وزارة الصحة بغزة، قد أعلنت في وقت سابق أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، عشر مجازر ضد عائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 106 مدنيين، وإصابة 176 آخرين.
وقد ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35562 شهيدا و79652 جريحا أغلبهم من النساء والأطفال.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ 227 يوما، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.
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