العالم اليوم - تركيا تتحدث عن عطل خطير بمروحية الرئيس الإيراني

انتم الان تتابعون خبر تركيا تتحدث عن عطل خطير بمروحية الرئيس الإيراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 مايو 2024 10:21 مساءً - أعلن وزير النقل التركي، الاثنين، أن المروحية التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لم تكن مجهزة بـ"نظام إشارات"، أو أنه تعطل عندما تحطمت الأحد.

وصرح الوزير التركي عبد القادر أورال أوغلو للصحافيين "تبين لنا أن نظام الإشارات في المروحية كان معطلا على الأرجح، أو أنها لم تكن مزودة به".

وأضاف "لو لم يكن الأمر كذلك لكانت هذه الإشارات قد وصلتنا، لكنها لم تصل" بدون أن يحدد ما إذا كانت تصريحاته تتعلق بجهاز الإرسال والاستقبال أو منارة الاستغاثة التابعة للمروحية.

وقالت أنقرة التي نشرت مسيرة تركية طراز "أكينجي" في موقع التحطم مساء الأحد، إن طائرتها سمحت بتحديد مكان حطام المروحية التي كان يستقلها رئيسي وعثر عليها فجرا شمال غرب إيران.

وكانت مروحية رئيسي من طراز بيل 212 اختفت عن الرادار بعد ظهر الأحد أثناء تحليقها فوق منطقة شديدة الانحدار تغطيها الغابات في ظروف جوية صعبة مع هطول أمطار وضباب كثيف.

وكان بين ركابها التسعة أيضا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وحاكم مقاطعة أذربيجان الشرقية، والإمام الرئيسي في المنطقة، بالإضافة إلى مدير أمن الرئيس وثلاثة من أفراد الطاقم وجميعهم لقوا حتفهم.

وأعلنت إيران الاثنين الحداد الوطني لخمسة أيام.