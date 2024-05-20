نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية تكشف ماذا طلبت طهران منهم بعد تحطم مروحية رئيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الولايات المتحدة تلقت طلبا من إيران للمساعدة فيما يتعلق بحادثة تحطم المروحية الرئاسية لكن واشنطن لم تتمكن من تقديمها.

وقال ميلر في مؤتمر صحفي: "لقد طلبت منا الحكومة الإيرانية المساعدة، وأوضحنا لهم أننا سنقدمها، كما نفعل استجابة لطلب أي حكومة أجنبية في هذا النوع من المواقف.. لكن في النهاية لم نتمكن من تقديم هذه المساعدة".

وأوضح ميلر أنه لم يكن من الممكن مساعدة الإيرانيين "لأسباب ذات طبيعة لوجستية بالدرجة الأولى"، رافضا تحديد ماهية المساعدة التي طلبتها طهران.

هذا وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح اليوم عن مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولين آخرين خلال عودتهم من منطقة "خدا آفرين" على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز إثر حادث تعرضت له المروحية التي كانت تقلهم.