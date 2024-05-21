العالم اليوم - مصدر: مستشارو السياسة الخارجية لترامب التقوا بنتنياهو

انتم الان تتابعون خبر مصدر: مستشارو السياسة الخارجية لترامب التقوا بنتنياهو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:18 صباحاً - قال مصدر مطلع إن ثلاثة مسؤولين سابقين عن ملف السياسة الخارجية الأميركية في إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب التقوا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشخصيات عامة أخرى في إسرائيل الاثنين.

وأضاف المصدر لوكالة رويترز للأنباء، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الزيارة لم تكن معلنة، أن الوفد ضم روبرت أوبراين، الذي شغل منصب مستشار الأمن القومي الرابع والأخير لترامب، وسفراء أميركيون سابقون من بينهم جون راكولتا، وإد مكمولين.

ووفقا لعدد من المصادر المطلعة، يبرز أوبراين كواحد من كبار مستشاري ترامب للسياسة الخارجية وأنه من المرجح أن يضطلع بدور مهم إذا فاز ترامب بالرئاسة مجددا.

وقال المصدر إن الوفد التقى، بالإضافة إلى نتنياهو، بزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد وعدد من المسؤولين الإسرائيليين الآخرين.

وأضاف أن من بين الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة محاولة فهم أوضح للوضع السياسي الداخلي المعقد في إسرائيل. ويعاني ائتلاف نتنياهو من خلافات داخلية إذ يُحمله الكثيرون من الإسرائيليين مسؤولية الفشل في منع الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

ونادرا ما يسافر حلفاء ترامب إلى الخارج ضمن وفد منظم للقاء مسؤولين أجانب. وجاءت هذه الزيارة وسط توتر بين إسرائيل وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب الإجراءات الإسرائيلية في الحرب على غزة.

ولم يتضح بعد ما الذي ناقشه وفد حلفاء ترامب مع الإسرائيليين.

وقال المصدر المطلع إن الوفد لم يجر الزيارة بناء على طلب من الرئيس السابق ولم تكن لديه رسالة لتوصيلها إلى المسؤولين الإسرائيليين.

وأضاف أن جميعهم يعملون مستشارين غير رسميين لترامب الذي من المرجح أن يتلقى إفادة عن اجتماعاتهم في إسرائيل.

وقالت رويترز إن البيت الأبيض أحجم عن التعليق عندما سُئل عن هذه الزيارة. ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي حتى الآن على طلب للتعليق.

ووفقا لعدد من المصادر المطلعة، يبرز أوبراين كواحد من كبار مستشاري ترامب للسياسة الخارجية وأنه من المرجح أن يضطلع بدور مهم إذا فاز ترامب بالرئاسة مجددا.