العالم اليوم - مقتل 3 بينهم طبيب باقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 09:24 صباحاً - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، اليوم الثلاثاء، بمقتل 3 فلسطينيين، بينهم طبيب ومعلم، وإصابة 8 آخرين بجروح، بينها إصابات خطيرة، جراء اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، أن من بين القتلى اخصائي الجراحة في مستشفى جنين، حيث تم استهدافه في محيط المستشفى، ومعلم كان على رأس عمله في احد المدارس، وطالب في طريقة عودته إلى منزله.

وقالت مصادر أمنية إن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسيرت آلياتها في شوارع جنين، وحيفا، ونابلس، وطريق برقين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تركزت في محيط مخيم جنين، وواد برقين.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، أن قوات بدأت "حملة لاحباط الإرهاب في منطقة جنين في الضفة الغربية حيث تم رصد إصابة عدة مسلحين في المنطقة".

وفي قطاع غزة، قتل 4 مواطنين، مساء الاثنين، في غارة إسرائيلية على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.

وبحسب وكالة "وفا" فقد جرى نقل جثامين الضحايا إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.