‏رويترز نقلا عن الرئاسة السورية: تشخيص مرض قرينة الرئيس السوري بسرطان الدم

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أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة ‏رويترز، عن الرئاسة السورية، تشخيص مرض قرينة الرئيس السوري بشار الأسد بسرطان الدم.

وفي سياق آخر، قد أكد نائب الرئيس الإيراني، محسن منصوري، على منصة «إكس» وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم المروحية.

وقد تعرضت المروحية التي تقل الرئيس الإيراني لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي أوزي وبير داود.

وكانت المروحية تقل أيضا وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية، وإمام الجمعة في تبريز.