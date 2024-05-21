العالم اليوم - الرئاسة السورية: تشخيص إصابة أسماء الأسد بسرطان الدم

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 11:22 صباحاً - قالت الرئاسة السورية، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه جرى تشخيص إصابة أسماء الأسد، قرينة الرئيس بشار الأسد، بسرطان الدم أو "اللوكيميا".

وكانت أسماء الأسد قد تعافت بشكل تام من إصابة بمرض سرطان الثدي قبل نحو 5 سنوات.

ففي الرابع من أغسطس 2019، أعلنت أسماء الأسد، في مقابلة مع التلفزيون السوري، شفاءها من مرض السرطان بعد عام على تشخيص إصابتها بورم خبيث في الثدي.

وقالت أسماء الأسد في المقابلة "رحلتي انتهت.. الحمد الله خلصت، انتصرت على السرطان بالكامل".

وفي أغسطس 2018، أعلنت الرئاسة السورية عن بدء أسماء الأسد الخضوع للعلاج بعد تشخيص إصابتها بورم سرطان الثدي، تم الكشف عنه في مراحله المبكرة.