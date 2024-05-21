نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلان إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض “اللوكيميا” وخطة العلاج المتبعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الجمهورية السورية اليوم الثلاثاء، عن إصابة السيدة الأولى أسماء الأسد بمرض اللوكيميا، وهو نوع من أمراض ابيضاض الدم.

وأكد بيان صادر عن الرئاسة أن تشخيصها جاء بعد ظهور أعراض سريرية وإجراء سلسلة من الفحوصات والاختبارات الطبية.

بموجب البروتوكول العلاجي المتخصص الذي تم تحديده لها، ستخضع السيدة الأولى لظروف العزل الطبي والتباعد الاجتماعي الضروري.

ونص البيان أيضًا على أنها ستبتعد عن ممارسة الأنشطة العامة والمشاركة في الفعاليات كجزء من خطة العلاج الخاصة بها.

من الجدير بالذكر أن أسماء الأسد كانت قد أعلن عن إصابتها بورم خبيث في الثدي في أغسطس 2018، وقد خضعت للعلاج وتماثلت للشفاء في أغسطس 2019 بعد تلقيها العلاج في أحد المشافي العسكرية في دمشق.

بهذه الخطوة، تتابع السيدة الأولى أسماء الأسد رحلتها العلاجية مع تفاؤل بالشفاء، وتحظى بدعم ومتابعة طبية دقيقة خلال فترة علاجها من هذا المرض الصعب.