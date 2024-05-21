العالم اليوم - وفاة 10 عاملات في حادث سقوط حافلة ركاب بالنيل في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:18 مساءً - قال مصدران أمنيان في مصر إن 10 عاملات توفين، صباح اليوم الثلاثاء، في حادث سقوط حافلة ركاب صغيرة من فوق ظهر عبارة بنهر النيل قبالة قرية أبو غالب بمنطقة منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة قرب العاصمة القاهرة.

وأضاف المصدران أن الحافلة كانت تقل 22 عاملة من سكان محافظة المنوفية بدلتا النيل إلى مقر عملهن بمراكز لتجفيف وتغليف الفاكهة بمحافظة الجيزة المقابلة فضلا عن السائق، وذكرا أنه تم انتشال 9 ناجين من بينهم السائق، وأن 4 عاملات في عداد المفقودين.

وقالا إن الحادث جاء نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد سائق الحافلة أثناء إبحار العبارة بين شاطئي النيل مما أدى إلى تجاوز الحافلة للحاجز الحديدي للعبارة وسقوطها في مياه النهر. ويفصل النيل في هذه المنطقة بين منطقة أشمون التابعة لمحافظة المنوفية ومنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

وكانت وزارة الصحة المصرية أكدت في وقت سابق تمركز 8 سيارات في موقع البلاغ، مشيرة إلى أنه في حصيلة أولية تم التعامل مع 9 مصابين، نقل 3 منهم إلى مستشفيات الشيخ زايد المركزي ووردان المركزي وأسعف 6 في موقع الحادث، كما تم نقل 6 جثامين، وماتزال أعمال الإنقاذ الطبي جارية وجاري المتابعة.

وكانت تقارير أولية أفادت بغرق "ميكروباص" في نهر النيل بمصر بين محافظتي المنوفية والجيزة في مصرع وإصابة أكثر من 15 شخصا.

وقع الحادث بعدما سقطت مركبة من نوع "ميكروباص" تحمل عددا من العاملات بالزراعة من معدية أبو غالب الوسطانية في نهر النيل.

وقال شهود عيان، إن السيارة كانت قادمة من منطقة المناشي ويستقلها عدد من الفتيات العاملات اللاتي ينتقلن يوميا إلى البر الثاني من نهر النيل للعمل في شركة تصدير زراعية.

وأضاف شهود العيان، أن الأهالي تمكنو من انقاذ 6 فتيات من مستقلي السيارة، ومازالت الباقيات في المياه حيث تم الاستعانة بالصيادين من أهالي المنطقة للبحث عنهن مع وصول فرق الانقاذ النهري.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة والإنقاذ النهري والإسعاف، لانتشال الفتيات والسيارة، قبل أن تجرفهم المياه لمكان بعيد.

وأشارت مصادر أمنية الى أن الحادث وقع في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية ويجرى التنسيق مع أمن الجيزة لاكمال عمليات البحث عن ناجين أو غرقى.