العالم اليوم - مصرع شخص وإصابات في حادث على متن طائرة انطلقت من لندن

انتم الان تتابعون خبر مصرع شخص وإصابات في حادث على متن طائرة انطلقت من لندن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 02:18 مساءً - توفي شخص وأصيب آخرون بجروح جراء "اضطرابات حادة" تعرضت لها طائرة للخطوط الجوية السنغافورية أثناء رحلة من لندن إلى سنغافورة، قبل أن يتم تحويل مسارها إلى بانكوك، بحسب ما أعلنت الشركة الثلاثاء.

وكتبت الشركة عبر "فيسبوك": "يمكننا أن نؤكد وقوع إصابات ووفاة شخص واحدة على متن طائرة البوينغ 777-300 إي آر"، مشيرة إلى أن الطائرة كانت تنقل "211 راكباً و18 من أفراد الطاقم".

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية إن الرحلة المتجهة من مطارهيثرو إلى سنغافورة، واجهت اضطرابات شديدة.

وأضافت الخطوط الجوية أنها تعمل مع السلطات التايلاندية "لتقديم المساعدة الطبية اللازمة" وترسل فريقا إلى بانكوك لتقديم مساعدة إضافية.

وأضافت: "أولويتنا هي تقديم كل مساعدة ممكنة لجميع الركاب وطاقم الطائرة على متن الطائرة".

وقالت كورديليا لينش مراسلة سكاي نيوز البريطانية: "هناك بعض التلميحات إلى أن الطائرة اصطدمت بجيب هوائي قبل أن تضطر إلى القيام بهذا الهبوط الاضطراري".