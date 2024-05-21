نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة الرئيس الإيراني.. كتب رسالة تعزية قبل وفاته بساعات ( تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ظل تساؤلات عديدة، يشهد العالم غموضًا حول حادثة مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بعد تحطم طائرته في محافظة أذربيجان الشرقية الأحد الماضي، ما أسفر عن وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة.

رسالة تعزية قبل الوفاة

ومن المفارقات العجيبة، أن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي قد كتب رسالة تعزية بوفاة "العلامة على كوراني"، ونشرت هذه الرسالة على موقعه الرسمي وفي وسائل الإعلام الأخرى. نشر موقع "عصر إيران" نص رسالة التعزية التي كتبها رئيسي.

نص رسالة التعزية

وجه رئيس الجمهورية الإيرانية، آية الله إبراهيم رئيسي، برقية تعزية بوفاة الباحث والكاتب اللبناني البارز "الشيخ على كوراني" العاملي إلى الحوزات العلمية وعلماء إيران ولبنان وأسرة الفقيد. أشاد رئيسي في رسالته بالعالم الراحل، مشيرًا إلى دوره الفاعل في شرح ونشر التعاليم الإسلامية والأنشطة الاجتماعية والخيرية، بما في ذلك بناء المساجد والمستشفيات، وإنشاء المراكز العلمية والتعليمية.

وجاء في رسالة التعزية: "ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له الباحث والكاتب اللبناني البارز ومدير مركز «أبحاث المعجم الفقهي» العلامة الشيخ الفاضل على كوراني العاملي. هذا العالم المجاهد والمجتهد، ذو الحضور الفاعل في مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية، قد أمضى سنوات طويلة من حياته المشرفة في شرح ونشر التعاليم الإسلامية والقيام بالأنشطة الاجتماعية والخيرية...".

من هو الشيخ علي كوراني؟

توفي الشيخ علي كوراني عن عمر ناهز 79 عامًا، وهو الشيخ علي محمد قاسم الكوراني الياطري العاملي.

أعلنت وسائل الإعلام اللبنانية عن وفاته يوم الأحد الماضي، وكان مشهورًا بظهوره الإعلامي في النقاشات والحوارات الدينية.

عرف بأبحاثه حول الإمام المهدي، وذلك بكتابيه "عصر الظهور" و"المعجم الموضوعي لأحاديث الإمام المهدي".

أسس عددًا من المستشفيات والمساجد والحسينيات والمراكز الإسلامية العلمية، وله مؤلفات عديدة في الدين والأخلاق والتاريخ والسياسة واللغة العربية.

تفاصيل الحادث

لقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته، حسين أمير عبداللهيان، مصرعهما في حادثة سقوط طائرتهم في محافظة أذربيجان الشرقية يوم الأحد، إلى جانب عدد من المرافقين لهم.

تظل ملابسات الحادث غير واضحة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب والتداعيات المحتملة لهذه الفاجعة.