العالم اليوم - غزة: 35647 فلسطينيا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر غزة: 35647 فلسطينيا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 مايو 2024 03:24 مساءً - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ارتفعت إلى 35647 قتيلا.

وأضافت الوزارة في بيانها أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 85 جثمانا و200 جريحاً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشارت إلى أن عدد الجرحى جراء الهجوم الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 79852.

ونوهت إلى أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

يأتي هذا فيما تواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية في القطاع لليوم 228 على التوالي.

وقال سكان إن قوات إسرائيلية توغلت أكثر، اليوم الثلاثاء، داخل مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، حيث دمرت أحياء سكنية بالدبابات والقصف الجوي، فيما أسفرت غارات جوية إسرائيلية عن مقتل 5 أشخاص على الأقل في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن المدفعية الإسرائيلية تواصل قصف منطقة مسجد الخلفاء الراشدين في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وقالت إن غارة إسرائيلية استهدفت مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال قطاع غزة قبل قليل.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية المتزامنة على شمال وجنوب قطاع غزة هذا الشهر في نزوح جماعي جديد لمئات الآلاف من الأشخاص الفارين من ديارهم وكذلك في تقييد شديد لتدفق المساعدات وتفاقم خطر المجاعة.