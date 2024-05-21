نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية: عمق العلاقات المصرية الإماراتية عظم التعاون لوصول الدعم الإنساني لاهالي غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال سلطان الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، إن العلاقة بين دولتي مصر والإمارات تاريخية ووطيدة منذ تأسيس دولة الإمارات ومستمرة حتى الآن والعلاقات بينهم تتطور للأفضل دائما.

وأكد الشامسي خلال لقاءه لبرنامج «آخر النهار» مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر شاشة «النهار»، أن التنسيق بين البلدين يتم على كافة المستويات،موضحا أنا هناك تواصل دائم على المستوى القيادي والشعبي والمؤسسات وأن عمق العلاقات المصرية الاماراتيه كان له بالغ الاثر في تسهيل وصول المساعدات للاشقاء في غزة.

أوضح أن هناك تواصل كبير جدا ودائما هناك محطات رئيسية بينهم، مؤكدا أن مصر لها بعد استراتيجي وعربي أساسي وهي المكون الرئيسي للحفاظ على الأمن في المنطقة العربية.

وعن الدعم الانساني للأشقاء الفلسطينيين أفاد الشامسي أن هناك تنسيق عالي أيضا خاصة خلال الأزمة التي يمر بها الأشقاء في قطاع غزة حاليا والذي يتم بالتنسيق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبتوجيهات من الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة مؤكدا على أهمية مصر بالمنطقة وهذا شيء رئيسي واستراتيجي.

أفاد الشامسي أن الإمارات قدمت يالتنسيق مع مصر 32 ألف طن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، تتضمن مواد غذائية وطبية، فضلا عن انشاء مستشفى ميداني في منطقة رفح بسعة 200 سرير بطاقم طبي وتمريضي إماراتي، بالإضافة إلى المستشفى العائم في العريش، لاستقبال الحالات من غزة.

أفاد أنه كان من أهم أهدافهم هو تحلية المياه في غزة، حيث يتم توفير 1.2 مليون جالون يوميًا لخدمة ما يتراوح بين600 إلى 700 ألف شخص في منطقة رفح، مؤكدا أن عملية «الفارس الشهم 3» توفر الدعم الإنساني للفلسطينيين في مختلف المجالات مثل الرعاية الطبية والغذاء والمياه والإيواء، بالإضافة إلى دعم المخابز والمستشفيات في رفح وتوفير أدوات الإيواء والملابس.

وأكد الشامسي أن دولة الإمارات سعيدة بهذا التعاون الدائم والمستمر بين البلدين وبمستوى العلاقة الاستراتيجية بينهم، فضلا عن عدد الزيارات الكبير بين قائدي البلدين والوزراء وهذا يوضح مدى الترابط بين الدولتين.