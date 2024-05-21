نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نص البيان الختامي لاتحاد الكيانات المصرية في أوروبا وأهم التوصيات في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - عقد اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا اجتماعه الدوري النصف سنوي في مدينة ميلانو الإيطالية يوم السبت 18 مايو 2024.

وشهد المؤتمر حضور السفيرة الدكتورة منال عبدالدايم، قنصل مصر العام في ميلانو، والقنصل أحمد البقلي، إلى جانب عدد كبير من رموز الجالية المصرية في أوروبا وممثلي الكيانات المصرية من مختلف المدن الأوروبية، بما في ذلك باريس، أمستردام، أوكرانيا، مرسيليا، اليونان، نيس، موناكو، فيينا، ليبون، بولندا، زيورخ، ولندن. حضر الأستاذ نشأت زنفل من نيويورك كضيف شرف.

وافتتحت السفيرة منال عبدالدايم المؤتمر بكلمة رحبت فيها بالحضور، وأكدت على أهمية العلاقات الثقافية والحضارية بين مصر وإيطاليا.

كما شددت على ضرورة تمسك الجاليات المصرية بموروثها الحضاري والأخلاقي وحسن اندماجها في المجتمعات الأوروبية، وأشادت بتكاتف الكيانات المصرية في الخارج لتحقيق أهداف تصب في صالح مصر.

وقدم البروفيسور عصام شريف، رئيس الاتحاد الأفرو آسيوي للكاراتيه ورئيس اللجنة الرياضية بالاتحاد، عرضًا للاستعدادات لبطولة الكاراتيه التي ستقام في الغردقة في فبراير 2025، بمشاركة نحو 300 لاعب من مختلف بلاد أوروبا، مؤكدًا على الفوائد العظيمة لهذه البطولة، خاصة في تنشيط السياحة الرياضية في مصر.

وعرض الكابتن مجدي رمضان، رئيس النادي المصري في فيينا ومدرب كرة القدم، خطط بطولة كأس اتحاد الكيانات المصرية في أوروبا الأولى لكرة القدم، والمقترح إقامتها في سبتمبر 2024 في الغردقة، بمشاركة فرق من النمسا، بولندا، إيطاليا، فرنسا، هولندا، المجر وإنجلترا. وأوضح الفوائد المتعددة لهذه البطولة في تعزيز الروابط بين شباب المصريين في أوروبا والوطن.

توصيات المؤتمر:

تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج: دعوة الجهات الرسمية المصرية للتشاور مع المصريين بالخارج في أي قرارات تخصهم قبل إصدارها.

التصدي للهجرة غير الشرعية: بطرق عملية لتفادي أضرارها.

إعادة النظر في رسوم المعاملات القنصلية: نظرًا لتأثيرها السلبي على المواطن.

التعليم باللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج: للحفاظ على الهوية المصرية.

تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان: بشكل واقعي من مختلف القارات.

تيسير العملية الانتخابية: للمصريين بالخارج عبر الإنترنت أو البريد، لتخفيف عناء السفر.

تعزيز قنوات الاتصال مع وزارة الهجرة: لوجود فجوة حالية.

دور هيئة الاستعلامات: في مخاطبة العالم الخارجي والرد على الشائعات.

استيفاء الدراسات للمبادرات الجديدة: قبل صدورها لتكون متكاملة.

فتح باب التسجيل لمبادرة السيارات لأجل غير مسمى: وتعديل شروطها.

الاهتمام بالجيل الثاني والثالث من المصريين في أوروبا: وخاصة النابغين منهم.

إلغاء شرط عدم التجنس بجنسية أخرى: لنقل الجثامين.

تكوين لجنة لإدارة الأزمات والطوارئ: تضم عضوين من كل دولة للتعامل مع الأزمات.

تأييد القيادة السياسية المصرية: والدعاء لحفظ أمن وسلامة مصر.

وأكد المؤتمر أن المصريين في أوروبا يمثلون قوة كبيرة لم تُستغل بعد، وهم خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية في الخارج. ودعا المؤتمر إلى تعزيز طرق التواصل مع الجالية المصرية بعقد لقاءات دورية مع المسؤولين وصناع القرار.

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