كاميرون: لندن لا تستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة بخصوص الأصول الروسية المجمدة

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أحمد جودة - القاهرة - قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، إن لندن لا تستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الأصول الروسية المجمدة، بعد المناقشة على استخدام عائداتها.

وأوضح ديفيد كاميرون خلال حديثه بالبرلمان البريطاني، قائلا: "لندن بما في ذلك دول مجموعة السبع لا تستبعد إمكانية مصادرة الأصول الروسية المجمدة في المستقبل لصالح أوكرانيا، بالإضافة إلى الاقتراح الذي تجري مناقشته حاليا لاستخدام عائداتها وإعادة استثمارها".

وأضاف: "أعتقد أنه من المهم للغاية الإشارة إلى أننا لا نستبعد إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الأصول نفسها، لأنه قد يأتي الوقت الذي تدفع فيه روسيا أو ستضطر إلى دفع تعويضات لأوكرانيا.. هذا هو السبب وراء ذلك، وفي هذه الحالة، يمكن للأصول المجمدة أن تلعب دورا مهما للغاية".

هذا وأوضح صندوق النقد الدولي أن أي إجراءات بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة تتطلب أساسا قانونيا كافيا.

كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء مصادرة الأصول الروسية واستخدام تلك الأموال لتمويل نظام كييف.