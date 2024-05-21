نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرة احتجاج صاخبة ضد عمدة العاصمة الألبانية تيرانا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت العاصمة الألبانية تيرانا يوم الثلاثاء مظاهرة احتجاجية ضد عمدة المدينة إريون فيلياي.

وأفادت صحيفة "ألبانيان ديلي نيوز" الناطقة باللغة الانجليزية بأن عشرات الأشخاص تجمعوا أمام مقر مجلس البلدية للعاصمة، وألقوا زجاجات مولوتوف، وحاولوا دخول المقر بالقوة.

وتمكن المحتجون من كسر السياج المعدني حول مقر مجلس البلدية، لكنهم لم يتمكنوا من اختراق الحواجز الأمنية التي أقامتها الشرطة.

ويشار إلى أن المحتجين يطالبون باستقالة عمدة تيرانا، متمهمينه بالفساد.