العالم اليوم - "أدنوك" تستحوذ على حصة 10% في مشروع للغاز المسال في موزمبيق

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 09:24 صباحاً - أعلنت "أدنوك" الإماراتية، عن استحواذها على حصة شركة "غالب " البالغة 10 بالمئة في امتياز المنطقة 4 من حوض "روفوما" في موزمبيق، ويعد هذا الاستحواذ انجازا مهما ضمن استراتيجية الشركة للنمو الدولي.

وقال "أدنوك"، في بيان اطلعت عليه دوت الخليج، إن هذه الخطوة ستمكنها من الاستفادة من احتياطيات الغاز والمشاريع التي من المخطط أن تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن سنويا.

وجاء في البيان، أن امتياز المنطقة 4 يضم "محطة كورال ساوث العائمة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال" العاملة حاليا، ومحطتي إنتاج الغاز الطبيعي المسال "كورال نورث العائمة" و"روفوما البرية" المخطط تطويرهما.

ويعد هذا الاستثمار الاستراتيجي الأول لأدنوك في موزمبيق، ويأتي ضمن جهود الشركة لتوسعة محفظة أعمالها في مجال الغاز الطبيعي المسال منخفض الكربون للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على هذا المورد الحيوي، ودعم جهود تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة.

وبهذه المناسبة، قال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في "أدنوك": رسخت أدنوك على مدار خمسين عاما مكانتها الرائدة كمزود موثوق ومسؤول للغاز الطبيعي المسال، ويأتي استثمار أدنوك المهم في حوض "روفوما" العملاق للغاز في موزمبيق تماشيا مع جهود الشركة لتنفيذ استراتيجيتها للنمو الدولي. ويقوم الغاز الطبيعي بدور محوري في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، ويعتبر منخفض الانبعاثات مقارنةً بغيره من أنواع الوقود الأحفوري. ويدعم هذا الاستحواذ مساعي أدنوك لتأسيس محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز الطبيعي لضمان مساهمتها المستمرة في توفير إمدادات آمنة وموثوقة بشكل مسؤول من هذا المورد الحيوي".

ويعد مشروع "كورال ساوث" لإنتاج الغاز الطبيعي المسال الأولى من نوعه في أفريقيا وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال. ومن المتوقع أن يُنتج مشروع "كورال نورث" المُقترح تطويره 3.5 مليون طن إضافية سنوياً من الغاز الطبيعي المسال من خلال محطة عائمة تستخدم لمعالجة وتسييل الغاز الطبيعي.

وتم تصميم محطة "روفوما" البرية للغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 18 مليون طن سنوياً، بحيث تعمل بالاعتماد على الكهرباء مما سيساهم بشكل كبير في خفض كثافة انبعاثات الكربون من الغاز الطبيعي المسال المُنتَج في المحطة مقارنةً بالمعايير القياسية في القطاع. ويمثل حقل "روفوما" العملاق أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.