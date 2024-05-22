رويترز: أيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطينية اليوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 09:31 صباحاً - كشف مصدر مطلع لوكالة أنباء رويترز، أن الحكومة الأيرلندية ستعلن اعترافها بدولة فلسطينية، اليوم الأربعاء.

وقالت الحكومة الأيرلندية، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيتحدثان إلى وسائل الإعلام صباح اليوم، لكنها لم تذكر تفاصيل، حسبما ذكرت "رويترز".

ويقود رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز حملة دبلوماسية منذ نوفمبر 2023 لإقناع الدول الغربية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية؛ من أجل وضع حد للنزاع في الشرق الأوسط، وذلك في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة

وكانت أيرلندا وإسبانيا وسلوفينيا ومالطا، وهي دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى أنها تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية معتبرة أن حل الدولتين ضروري للسلام الدائم في المنطقة.

ويشار إلى أن 8 أعضاء في الاتحاد الأوروبي يعترفون بدولة فلسطين، وهم: بلغاريا، بولندا، التشيك، رومانيا، سلوفاكيا، المجر، إدارة جنوب قبرص الرومية، والسويد.

وفي 10 مايو الجاري صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، بواقع 143 دولة تصوت لصالح العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة، مقابل رفض 9 أعضاء، وامتناع 25 دولة عن التصويت.