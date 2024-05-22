مقتل وإصابة العشرات جراء إعصار مدمر بولاية أيوا الأميركية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 09:31 صباحاً - قالت السلطات إن إعصارا قويا اجتاح بلدة صغيرة بولاية أيوا الأميركية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات.

وأظهرت صور من بلدة جرينفيلد دمارا كبيرا، حيث سويت منازل بالأرض، وسقط العديد من توربينات الرياح الكبيرة.

وقال أليكس دنكلا المتحدث باسم شرطة ولاية أيوا خلال مؤتمر صحفي في جرينفيلد: “دمر الإعصار جزءا كبيرا من البلدة.. نؤكد أن هناك عدد من الوفيات بسبب الإعصار”.

ولم يذكر دنكلا عدد القتلى.

وأعلن حاكم أيوا كيم رينولدز حالة الطوارئ في 15 مقاطعة بالولاية.

وأصدرت خدمة الطقس الوطنية يوم الثلاثاء تحذيرات من عواصف بمعظم مناطق أيوا وعدة ولايات بالغرب الأوسط الأمريكي منها مناطق في مينيسوتا وويسكونسن.