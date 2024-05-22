رئيس وزراء إسبانيا: سنعترف بدولة فلسطين يوم 28 مايو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 11:25 صباحاً - قال رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانتشيث، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستعترف بدولة فلسطينية مستقلة يوم الثلاثاء 28 مايو/ أيار.

وأضاف سانتشيث: «لن يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة فلسطين إذا لم يعترف بوجودها».

وتابع رئيس الوزراء الإسباني: «نتنياهو يواصل تدمير غزة».

وفي السياق، قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره اليوم الأربعاء إن النرويج ستعترف بدولة فلسطينية، مؤكدا تقارير سابقة.

وكانت قناة إن.آر.كيه الرسمية وصحيفة أفتنبوستن اليومية نقلا عن مصادر لم تذكر هوياتها أن الحكومة النرويجية ستعلن اليوم الأربعاء الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.

وأعلن وزير خارجية النرويج، إسبن إيدي، أمس الثلاثاء، استعداد بلاده لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، في حال صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال إيدي: «نحن ملزمون باعتقال نتنياهو إذا زار بلادنا بعد صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية».

وأوضح وزير خارجية النرويج، في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام عدة، أنه «إذا كان هناك مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت من محكمة لاهاي، فسنضطر لاعتقالهما في حال وصولهما إلى البلاد».