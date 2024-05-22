أيرلندا وإسبانيا والنرويج تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 مايو 2024 11:25 صباحاً - أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج، اليوم الأربعاء، الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، اعتبارًا من 28 مايو الجاري.

وقال يوناس جار ستوره، رئيس الوزراء النرويجي، اليوم الأربعاء، إن النرويج تعترف بالدولة الفلسطينية رسميًا، اعتبارًا من 28 مايو الجاري.

وأضاف "ستوره"، أنه على الدول الأخرى أن تحذو حذو بلادنا وعدد من البلدان الأوروبية في الاعتراف بدولة فلسطينية، بحسب وكالة "رويترز".

كما أعلن بيدرو سانتشيث، رئيس الوزراء الإسباني، الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مضيفًا أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو الحل الوحيد لتعزيز الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف "سنواصل الضغط على المجتمع الدولي لمساندة الفلسطينيين ودعم حقوقهم"، مؤكدًا أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعرض حل الدولتين في الشرق الأوسط لمخاطر عديدة.

ومن جانبه، أكد سايمون هاريس، رئيس الوزراء الأيرلندي، الاعتراف بدولة فلسطينية، مضيفًا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة، خلال الأسابيع المقبلة.