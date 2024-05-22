مقطع فيديو متداول يكشف عن ظروف حياة والدة الرئيس الإيراني الراحل

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أحمد جودة - القاهرة - كشف فيديو متداول عن ظروف حياة والدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر منزل والدة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي لقى مصرعه في حادث تحطم طائرته مع وزير خارجيته ومرافقين أثناء عودتهم من حفل افتتاح سد على حدود إيران مع أذربيجان.

الفيديو يكشف عن الظروف البسيطة التي كانت تعيش فيها والدته الكبيرة في السن، داخل منزل صغير بشكل لافت وفقًا لما نقلته "روسيا اليوم".