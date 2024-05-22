العالم اليوم - ظروف وفاة "نجم مسلسل فريندز" تثير جدلا.. والشرطة تفتح تحقيقا

انتم الان تتابعون خبر ظروف وفاة "نجم مسلسل فريندز" تثير جدلا.. والشرطة تفتح تحقيقا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 12:24 مساءً - أعلنت شرطة لوس أنجلوس، الثلاثاء، أنها تحقق في ملابسات وفاة نجم المسلسل التلفزيوني الكوميدي "فريندز" ماثيو بيري الذي نجمت وفاته في أكتوبر الماضي عن الآثار الحادة لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة.

بحسب وكالة فرانس برس فقد عثر مساعد بيري عليه فاقدا الوعي داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 أكتوبر الماضي، وكان النجم في الرابعة والخمسين من عمره.

وأفاد تقرير مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس بأن وفاة بيري الذي اشتُهر بشخصية تشاندلر بينغ الفكاهية في مسلسل "فريندز نجمت عن الآثار الحادة لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة، ووصفت وفاته بأنها حادث، لكنها لا تزال قيد التحقيق.

شرطة لوس أنجلوس أشارت في بيان إلى أنها تواصل التحقيقات في ظروف وفاة بيري، بمساعدة شرطة مكافحة المخدرات الفدرالية وشرطة البريد الأميركية على قاعدة تقرير الطب الشرعي.

وكان الكيتامين، وهو دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، ولكن يساء استخدامه أحيانا لأغراض ترويحية كالتحفيز أو النشوة، جزءا من علاج كان يخضع له بيري من الاكتئاب، وكان يحقن به خلال جلسات بإشراف طبي.

التحقيق يتركز على مسألة طريقة حصول ماثيو بيري على الكيتامين مع أنه لم يخضع لجلسة حقن تحت الإشراف الطبي في الأيام السابقة لوفاته.

وحظي مسلسل "فريندز" بشعبية كبيرة عندما كانت قناة "إن بي سي" تعرض بين 1994 و2004 مواسمه العشرة التي تضمّنت 230 حلقة عن حياة 6 شباب نيويوركيين.

وجعل المسلسل من ممثليه غير المعروفين نسبيا وقتها نجوما بارزين، وهم إضافة إلى بيري جنيفر أنيستون وكورتني كوكس وليزا كودرو ومات لوبلان وديفيد شويمر.

وكان بيري الذي جسّد إحدى الشخصيات المفضلة لدى الجمهور يجهد منذ لسنوات للتخلص من إدمانه الأدوية والكحول، ولجأ مرات كثيرة إلى مراكز لإعادة التأهيل.

في مذكراته التي نشرت العام الفائت، أقر بيري بأنه خضع لـ65 جلسة إعادة تأهيل ليتخلّص من إدمانه، وأنفق أكثر من 9 ملايين دولار لهذا الغرض.

وهو خضع للكثير من العمليات الجراحية المرتبطة بمشكلات إدمان المخدرات، بينها عملية في القولون استمرت سبع ساعات عام 2018، حتى أنه ذهب إلى حد القول "كان يُفترض أن أكون ميتا".

وخلال أحدث ظهور له عبر التلفزيون، فاجأ بيري الجمهور باعترافه بأنه كانت يعاني قلقا كبيرا "كل ليلة" خلال فترة تصوير مسلسل "فريندز".

ويروي المسلسل الكوميدي مغامرات مجموعة من الأصدقاء هم رايتشل ومونيكا وفيبي وجوي وروس وتشاندلر، في نيويورك تتخلّلها علاقات رومانسية بينهم، بما في ذلك بين مونيكا وتشاندلر.

وفي المراحل الأخيرة من المسلسل، كان جميع الأبطال الستة يتقاضون قرابة مليون دولار عن كل حلقة. وأفادت مجلة "فراييتي" حتى أنهم طلبوا تقاضي 2,5 مليون دولار لكل منهم لتصوير حلقة لمّ الشمل التي عُرضت عام 2021.

وخلال هذه الحلقة، أثار ماثيو بيري مخاوف معجبيه بسبب التلعثم الواضح في الكلام.