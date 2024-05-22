العالم اليوم - سموتريتش يقدم لنتنياهو "خطة الرد" على الاعتراف بدولة فلسطين

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 12:24 مساءً - أبلغ وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بنيته رفض تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، مضيفا أنه "لن يمدد التصريح للبنوك التي تتعامل مع بنوك السلطة الفلسطينية".

وفي رسالة إلى نتنياهو ردا على الاعتراف بدولة فلسطينية ، طلب سموتريتش اتخاذ الخطوات التالية: الإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

الإعلان عن بناء مستوطنة جديدة مقابل كل دولة تعترف بدولة فلسطينية.

الإعلان عن إلغاء الاتفاقية النرويجية التي يتم بموجبها تحويل الأموال لحساب ائتماني في النرويج .

الإعلان عن تقوية الاستيطان في الضفة الغربية.

إلغاء كل التصريحات الخاصة للمسؤولين في السلطة . واعترفت إيرلندا وإسبانيا والنروج، الأربعاء، بدولة فلسطينية "مستقلة"، في خطوة قد تتخذها عدة دول أوروبية أيضا رغم التحذيرات الإسرائيلية. واستدعت إسرائيل، الأربعاء سفيرَيها في إيرلندا والنروج بعد تحرك بلديهما نحو الاعتراف بدولة فلسطين . وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان: "أوجه اليوم رسالة شديدة اللهجة إلى إيرلندا والنروج،لن تلزم إسرائيل الصمت على ذلك. أصدرت التعليمات لعودة السفيرين الإسرائيليين في دبلن وأوسلو إلى إسرائيل لإجراء مزيد من المشاورات". وبحسب كاتس فإن "الخطوات المتسرعة للبلدين ستكون لها عواقب وخيمة، وإذا نفذت إسبانيا وعودها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية فتتّخذ خطوات ضدها".

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