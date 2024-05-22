العالم اليوم - بالفيديو.. بن غفير يقتحم باحة الأقصى

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 22 مايو 2024 12:24 مساءً - اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الأربعاء، باحة المسجد الأقصى في القدس القديمة.

وظهر بن غفير رفقة مجموعة من الأشخاص وسط الباحة في حادثة ليست الأولى إذ يتكرر هذا النوع من الاقتحامات الإسرائيلية بين الحين والآخر.

وقال بن غفير: "من المكان الأقدس لشعب اسرائيل المكان التابع فقط لدولة اسرائيل، أنا أقول إنه هذا المساء سنحصل على إثبات آخر لمذا يجب أن نقوم بإبادة تامة لحركة حماس".

وأضاف: "الدول التي اعترفت اليوم بدولة فلسطينية أعطت جائزة للقتلة، من أجل إبادة حماس يجب الدخول بقوة أكثر إلى رفح والقيام بعملية اقتلاع جذور".

وعرف بن غفير بمواقفه المتطرفة حيال الحرب في غزة.

وآخر تصريحاته في هذا السياق كان أن احتلال غزة بشكل كامل والسيطرة الإسرائيلية الكاملة عليها ليس كافيا بل الأهم هو تشجيع الفلسطينيين على الهجرة.